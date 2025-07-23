В Подмосковье за полгода раскрыли более 5 тыс. наркопреступлений

ГУ МВД по Московской области сообщило об установлении за прошедшее полугодие более 2 тыс. фигурантов дел, связанных с оборотом наркотиков. Ими было совершено свыше 5 тыс. преступлений в данной сфере, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным полиции, за этот период было выведено из незаконного оборота более 3 т «запрещенных и подконтрольных веществ». За полгода в Москве расследовано 112 наркопреступлений, совершенных в составе ОПГ и ОПС.

МВД также обратило внимание граждан на ликвидацию 48 лабораторий и на задержание 66 лиц, причастных к подобной деятельности. Ведомство приводит в пример операцию по пресечению производства N-метилэфедрона (аналог мефедрона) в городе Дзержинский. Тогда при реализации оперативной информации было изъято 60 кг наркотика. В другой подпольной лаборатории — в Раменском городском округе — изъяли 200 кг мефедрона.

В конце мая Верховный суд предложил Госдуме снизить сроки за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. Судьи назвали действующую систему наказаний «избыточной» и выдвинули инициативу отправлять на лечение, а не в тюрьму тех, кто попался со «значительным размером» впервые.

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