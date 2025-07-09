Желавший сэкономить на лечении зубов петербуржец пожаловался на клинику в УФАС

Житель Санкт-Петербурга пожаловался в управление Федеральной антимонопольной службы по городу, так как не смог получить стоматологические услуги со скидкой. Выгодное предложение он нашел в картографическом сервисе 2ГИС.

В пресс-службе филиала ведомства сообщили, что петербуржец пожаловался на стоматологическую клинику «Мой Зубной». В сервисе 2ГИС он наткнулся на рекламу заведения. Там обещали сделать скидку 25% на все услуги до конца месяца.

На месте ему отказали снизить цену, заявив, что эта акция не действует. Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело рекламе в отношении ООО «ВИТА» и ООО «ДУБЛЬГИС» по признакам нарушения Закона о рекламе. Специалисты выяснят обстоятельства отказа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что банк «Уралсиб» выплатит более 500 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу в Петербурге.

Татьяна Титаева