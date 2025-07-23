Путин освободил участников СВО от госпошлин по судебным делам

Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от ряда судебных госпошлин. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Теперь участники СВО и их родственники смогут не платить налог суду, если он рассматривает их дела по подтверждению родственных отношений, признанию отцовства, принятию наследства, принадлежности документов конкретному лицу, признанию гражданина без вести пропавшим или умершим. Сейчас сумма таких пошлин составляет 3 тыс. руб.

От судебных налогов освободили также сотрудников ФСБ и МЧС, которые работаю на территориях, примыкающим к линии фронта. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В апреле группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении от госпошлин участников СВО. По мнению его авторов, ситуация с судебными налогами влечет «финансовые издержки» и негативно отражается на материальном благополучии семей участников боевых действий.