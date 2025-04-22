Депутаты и сенаторы предложили отменить судебные пошлины для участников СВО

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, освобождающий участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно Налоговому кодексу РФ, размер госпошлины, уплачиваемой при подаче в суд заявлений по указанным категориям дел, составляет 3 тыс. руб. При этом участники СВО «часто сталкиваются с необходимостью одновременного установления большого количества юридически значимых фактов (таких как установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства и других) в судебном порядке», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По мнению его авторов, «сложившаяся ситуация влечет существенные финансовые издержки и негативно отражается на материальном благополучии семей участников специальной военной операции».

Законопроектом предусматривается, что от уплаты пошлины будут также освобождены граждане, которые обращаются в суд с заявлениями о рассмотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим, поскольку «такая категория является востребованной» для членов семей участников СВО.

Божена Иванова