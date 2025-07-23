Страховая компания «ВСК» привлечена к делу о взыскании почти 50 млрд руб. с владельца «Волгонефти-212»

Арбитражный суд Краснодарского края привлек страховую компанию «ВСК» к делу о взыскании 49,5 млрд руб. с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Ответчики по делу, владелец танкера ООО «Каматрансойл» и его фрахтователь ООО «Кама Шиппинг», обратились с ходатайствами о привлечении «ВСК» в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Обращения касались также Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью, АО «Роснефтефлот», ФГБУ АМП «Администрация морских портов Азовского моря» и исполняющего обязанности главы морского порта «Кавказ». В привлечении последних суд отказал, удовлетворено ходатайство лишь по «ВСК».

Представитель Росприроднадзора выступал против ходатайства. Он заявил, что требование направлено лишь на затягивание процесса. По его словам, ответчики никак не пояснили, как участие третьих лиц может повлиять на исход дела. Ранее в ведомстве отмечали, что вопрос привлечения третьих лиц оставляют на усмотрение суда.

В конце мая Росприроднадзор направил иски к «Каматрансойлу» и «Кама Шиппингу». Сумма требований составила 49,4 млрд руб. Такой же иск направлен владельцу танкера «Волгонефть-239» (ЗАО «Волготранснефть») — на сумму 35,4 млрд руб. Владельцы танкеров добровольно не компенсировали экологический ущерб в отведенный на это месячный срок.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло в Керченском проливе 15 декабря. На первом, по данным Росприроднадзора, находилось свыше 4 тыс. т нефтепродуктов. При крушении были повреждены четыре танка с сырьем. Всего в море попало 2,4 тыс. т мазута.

На предварительном слушании в суде было сказано, что «Волгонефть-212» не имел правовых оснований находиться в морской акватории после 30 ноября из-за ограниченного сезона плавания.