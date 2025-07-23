Дом-музей Федора Конюхова в Москве получит статус городского музея

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Дом-музей путешественника Федора Конюхова получит статус городского музея.

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«Больше двадцати лет назад Конюхов основал в центре Москвы творческую мастерскую, со временем она выросла в полноценную музейную экспозицию. И теперь Федор Филиппович решил безвозмездно передать ее москвичам»,— написал мэр в Telegram-канале.

Дом-музей расположен во дворе жилого дома №77 на Садовнической улице. Он был открыт в 2000 году, когда господин Конюхов получил это здание в пользование как член Московского союза художников. Там он открыл мастерскую, а затем разместил в ней коллекцию артефактов, привезенных из путешествий. Сейчас в здании работает экспедиционный штаб путешественника.

Полина Мотызлевская