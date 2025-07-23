В арбитраж поступил иск совладельца ЗАО «Труд» о взыскании 1,1 млрд рублей

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск акционера ЗАО «Труд» Петра Степанова о взыскании с предприятия 1,1 млрд руб., следует из картотеки суда. Дата заседания по нему пока не назначена.

Как прокомментировала «Ъ-Сибирь» управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», представляющая ЗАО «Труд» Ирина Гребнева, иск является выделенной частью из другого спора, который находился в производстве Железнодорожного районного суда Новосибирска. «Петр Степанов настаивал на полной передаче дела в арбитражный суд Новосибирской области, однако его ходатайство было удовлетворено только частично и сейчас арбитражный суд будет рассматривать лишь небольшую часть требований заявителя к ЗАО «Труд», которая составляет примерно 15% от заявленных исковых требований. Остальные требования рассмотрены судом первой инстанции», — сообщила Ирина Гребнева.

В мае прошлого года бизнесмен требовал аннулировать сделку между ЗАО «Труд» и ООО «Брусника. ДОМ» по продаже земельного участка площадью 211,3 тыс. кв. м по ул. Большевистская стоимостью 950 млн руб. По мнению Петра Степанова, его брат и совладелец ЗАО «Труд» Владимир Степанов таким образом выводил активы из акционерного общества в обход корпоративного одобрения. Арбитражный суд, затем седьмой арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Западно-Сибирского округа признали сделку законной.

ЗАО «Труд» зарегистрировано в Новосибирске в 1994 году, общество владеет рядом деловых и бизнес-центров, земельными участками. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 365 млн руб., прибыль — 280 млн руб.

Лолита Белова