В Свердловской области участок леса закрыли на карантин из-за опасного вредителя

На территории Кушвинского лесничества (Свердловская область) объявлена карантинная фитосанитарная зона площадью более 5 тыс. га из-за обнаружения очагов распространения уссурийского полиграфа, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уссурийский полиграф — опасный вредитель леса, повреждающий деревья пихты. Очаги распространения вредителя были выявлены в ходе мониторинга фитосанитарного состояния лесов севернее деревни Верхняя Баранча на общей площади 471 га.

Согласно заключению Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в обнаруженных очагах присутствуют имаго и личинки уссурийского полиграфа. В связи с этим, на территории Кушвинского лесничества введена карантинная фитосанитарная зона для предотвращения дальнейшего распространения вредителя.

Ранее Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило живую личинку восточной плодожорки в 5,6 т нектаринов из партии весом 20,2 т, ввезенной в Свердловскую область из Узбекистана.

Полина Щуцкая