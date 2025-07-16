В Свердловскую область привезли 5,6 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило карантинный объект в 5,6 т нектаринов из партии весом 20,2 т, ввезенной в Свердловскую область из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Груз был доставлен автомобильным транспортом на склад временного хранения в Екатеринбурге, где инспекторы совместно со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели досмотр и лабораторную экспертизу. В части партии нектаринов была обнаружена живая личинка восточной плодожорки.

На основании выявленного карантинного объекта поставщик, принял решение об обеззараживании зараженной продукции для предотвращения распространения вредителя.

Ранее в Свердловской области из-за вируса коричневой морщинистости плодов уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана. По данным специалистов, вирус не опасен для человека, но может погубить до 80% урожая.

Полина Щуцкая