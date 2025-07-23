Задержанного министра имущества Челябинской области этапируют в Москву

Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и управляющего делами губернатора Романа Менжинского этапируют в Москву для избрания меры пресечения по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса. Также решается вопрос об аресте бывшего вице-губернатора Александра Богашова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Всех троих задержали 23 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие намерено настаивать на заключении фигурантов под стражу. По данным правоохранительных органов, подозреваемые через директора строительной компании незаконно возводили комплекс на территории резиденции губернатора. Ущерб от их действий оценили в 50 млн рублей. Был организован фиктивный документооборот.

Александр Богашов в настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента ПАО «Новатэк» в Москве.