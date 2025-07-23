В Дагестане под стражу заключили подозреваемого в мошенничестве адвоката

В Дагестане избрали меру пресечения адвокату, подозреваемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2023 года жительница региона обратилась за юридической консультацией к фигуранту, который, пользуясь юридической неграмотностью потерпевшей, убедил ее в том, что ее сын может быть привлечен к уголовной ответственности. Подозреваемый рассказал, что может помочь в решении вопроса с помощью связей в правоохранительных органах. За свои услуги он потребовал 700 тыс. руб., а после увеличил сумму до 4,7 млн руб., ссылаясь на иные расходы.

Подозреваемого заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть по 18 сентября.

Константин Соловьев