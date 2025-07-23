Новый третий терминал международного аэропорта сможет обслуживать до 5,7 млн пассажиров в год или 1,5 тыс. человек в час. Информацию об этом опубликовала пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третий терминал казанского аэропорта будет обслуживать 5,7 млн человек в год

Фото: Пресс-служба Правительства РФ Третий терминал казанского аэропорта будет обслуживать 5,7 млн человек в год

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Новый терминал займет площадь 31,9 тыс. кв. м. Здание будет трехэтажным и оборудовано четырьмя телетрапами для удобства пассажиров. Для посетителей терминала планируется построить парковку на 675 мест.

Сегодня проект нового терминала показали вице-премьеру России Виталию Савельеву и раису Рустаму Минниханову.

Влас Северин