Муфтий Башкирии пояснил свои слова о «примитивно размышляющих» мусульманах

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил, что многие мусульмане «примитивно размышляют». По его словам, они чаще проводят локальные духовные мероприятия, а не думают о «глобальных» образовательных проектах. Позже он пояснил, что имел в виду «не личности, а подход».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айнур Биргалин

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ Айнур Биргалин

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

«Вот когда собраться вместе, субботник провести (и то не всегда), где-то покушать вместе, мероприятие провести — мы собираемся. Это нас радует, типа а-ля такой сабантуй. А когда есть такие проекты более глобальные, дающие онлайн-образование, запуск какого-то интернет-ресурса, то вот это людей не особо беспокоит», — сказал он в своем Telegram-канале.

В комментарии UFA1, муфтий пояснил, что цель его послания — побудить мусульман «мыслить стратегически». Он хотел поменять отношение уммы к контенту и онлайн-платформам, чтобы не потерять «влияние на умы молодежи». Господин Биргалин призвал мусульман создавать больше «благого контента» для распространения исламской культуры.