Количество малых и средних компаний в Челябинской области выросло на 3% за год

В Челябинской области за год на 3% выросло количество компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в секторе малого и среднего бизнеса. По данным ФНС России, в регионе зарегистрировано более 141 тыс. субъектов МСП, сообщает пресс-служба минэкономразвития области.

Министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова отметила, что сектор малого и среднего бизнеса региона активно развивается. Наибольший прирост показали средние компании — их количество увеличилось на 13,5% за год.

Доля МСП среди всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Челябинской области составляет 84,3%, что на 3,2% выше среднего показателя по России.