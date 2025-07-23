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Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на ЧМ

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они набрали 233,2100 балла.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Второе место заняли испанцы Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу (230,4634), третье — итальянские синхронисты Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати (228,0275).

Для Мальцева эта медаль стала третьей на текущем чемпионате мира. Ранее он выиграл два золота в сольной технической и произвольной программах.

Чемпионат по водным видам спорта завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Плавные соревнования

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Турниры по водному поло проходят с 11 по 24 июля &lt;br>На фото: спортсмен команды Греции в полуфинале по водному поло среди мужчин

Турниры по водному поло проходят с 11 по 24 июля
На фото: спортсмен команды Греции в полуфинале по водному поло среди мужчин

Фото: Vincent Thian / AP

Соревнования по синхронному плаванию проходят с 18 по 25 июля &lt;br>На фото: выступление сборной Индонезии

Соревнования по синхронному плаванию проходят с 18 по 25 июля
На фото: выступление сборной Индонезии

Фото: Claudia Greco / Reuters

Спортсменка сборной Испании по синхронному плаванию во время выступления

Спортсменка сборной Испании по синхронному плаванию во время выступления

Фото: Hollie Adams / Reuters

Синхронист Александр Мальцев завоевал две золотых медали в технической и произвольной программах

Синхронист Александр Мальцев завоевал две золотых медали в технической и произвольной программах

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Представители марафонского плавания соревнуются с 15 по 20 июля &lt;br>На фото: участники спринта на 3 км

Представители марафонского плавания соревнуются с 15 по 20 июля
На фото: участники спринта на 3 км

Фото: Marko Djurica / Reuters

Соревнование по плаванию в открытой воде на 10 км

Соревнование по плаванию в открытой воде на 10 км

Фото: Edgar Su / Reuters

Представительницы России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место в квалификации произвольной программы дуэтов

Представительницы России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место в квалификации произвольной программы дуэтов

Фото: Vincent Thian / AP

Сборная Венгрии по водному поло вышла в финал соревнований, который пройдет 24 июля

Сборная Венгрии по водному поло вышла в финал соревнований, который пройдет 24 июля

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сборная Канады в финале турнира по синхронному плаванию

Сборная Канады в финале турнира по синхронному плаванию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе &lt;br>На фото: сборная России по синхронному плаванию

На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе
На фото: сборная России по синхронному плаванию

Фото: Hollie Adams / Reuters

Спортсменка из команды Мексики в финале среди женских дуэтов по синхронному плаванию

Спортсменка из команды Мексики в финале среди женских дуэтов по синхронному плаванию

Фото: Hollie Adams / Reuters

Представитель Германии Флориан Велльброк завоевал золото на соревнованиях по марафонскому плаванию на дистанции 3 км

Представитель Германии Флориан Велльброк завоевал золото на соревнованиях по марафонскому плаванию на дистанции 3 км

Фото: Edgar Su / Reuters

Сборная Греции по водному поло перед матчем против команды Испании

Сборная Греции по водному поло перед матчем против команды Испании

Фото: Vincent Thian / AP

Выступление сборной США в финале турнира по синхронному плаванию

Выступление сборной США в финале турнира по синхронному плаванию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские синхронистки на отборочных соревнованиях среди дуэтов

Китайские синхронистки на отборочных соревнованиях среди дуэтов

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Матч по водному поло между командами Сингапура и США

Матч по водному поло между командами Сингапура и США

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Спортсменки из Великобритании на отборочных соревнованиях

Спортсменки из Великобритании на отборочных соревнованиях

Фото: Claudia Greco / Reuters

Синхронистка сборной Греции выступает в одиночной программе

Синхронистка сборной Греции выступает в одиночной программе

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Испанские болельщики на выступлении представительницы сборной страны

Испанские болельщики на выступлении представительницы сборной страны

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Участницы заплыва на 5 км в открытой воде

Участницы заплыва на 5 км в открытой воде

Фото: Edgar Su / Reuters

Спортсменка сборной Италии в финале соревнований по синхронному плаванию

Спортсменка сборной Италии в финале соревнований по синхронному плаванию

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Сборная Египта на отборочных соревнованиях

Сборная Египта на отборочных соревнованиях

Фото: Hollie Adams / Reuters

Команды Сербии и Венгрии по водному поло в полуфинале

Команды Сербии и Венгрии по водному поло в полуфинале

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские спортсменки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на отборочных соревнованиях

Российские спортсменки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на отборочных соревнованиях

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Матч по водному поло Сингапур — Канада

Матч по водному поло Сингапур — Канада

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Спортсменки представляют Сингапур на турнире дуэтов по синхронному плаванию

Спортсменки представляют Сингапур на турнире дуэтов по синхронному плаванию

Фото: Lee Jin-man / AP

Представительницы сборной Китая выиграли произвольную программу в вольном стиле

Представительницы сборной Китая выиграли произвольную программу в вольном стиле

Фото: Lee Jin-man / AP

Следующая фотография
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Турниры по водному поло проходят с 11 по 24 июля
На фото: спортсмен команды Греции в полуфинале по водному поло среди мужчин

Фото: Vincent Thian / AP

Соревнования по синхронному плаванию проходят с 18 по 25 июля
На фото: выступление сборной Индонезии

Фото: Claudia Greco / Reuters

Спортсменка сборной Испании по синхронному плаванию во время выступления

Фото: Hollie Adams / Reuters

Синхронист Александр Мальцев завоевал две золотых медали в технической и произвольной программах

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Представители марафонского плавания соревнуются с 15 по 20 июля
На фото: участники спринта на 3 км

Фото: Marko Djurica / Reuters

Соревнование по плаванию в открытой воде на 10 км

Фото: Edgar Su / Reuters

Представительницы России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место в квалификации произвольной программы дуэтов

Фото: Vincent Thian / AP

Сборная Венгрии по водному поло вышла в финал соревнований, который пройдет 24 июля

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сборная Канады в финале турнира по синхронному плаванию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе
На фото: сборная России по синхронному плаванию

Фото: Hollie Adams / Reuters

Спортсменка из команды Мексики в финале среди женских дуэтов по синхронному плаванию

Фото: Hollie Adams / Reuters

Представитель Германии Флориан Велльброк завоевал золото на соревнованиях по марафонскому плаванию на дистанции 3 км

Фото: Edgar Su / Reuters

Сборная Греции по водному поло перед матчем против команды Испании

Фото: Vincent Thian / AP

Выступление сборной США в финале турнира по синхронному плаванию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские синхронистки на отборочных соревнованиях среди дуэтов

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Матч по водному поло между командами Сингапура и США

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Спортсменки из Великобритании на отборочных соревнованиях

Фото: Claudia Greco / Reuters

Синхронистка сборной Греции выступает в одиночной программе

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Испанские болельщики на выступлении представительницы сборной страны

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Участницы заплыва на 5 км в открытой воде

Фото: Edgar Su / Reuters

Спортсменка сборной Италии в финале соревнований по синхронному плаванию

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Сборная Египта на отборочных соревнованиях

Фото: Hollie Adams / Reuters

Команды Сербии и Венгрии по водному поло в полуфинале

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские спортсменки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на отборочных соревнованиях

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Матч по водному поло Сингапур — Канада

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Спортсменки представляют Сингапур на турнире дуэтов по синхронному плаванию

Фото: Lee Jin-man / AP

Представительницы сборной Китая выиграли произвольную программу в вольном стиле

Фото: Lee Jin-man / AP

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