Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на ЧМ

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они набрали 233,2100 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

Фото: Tingshu Wang / Reuters Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Второе место заняли испанцы Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу (230,4634), третье — итальянские синхронисты Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати (228,0275).

Для Мальцева эта медаль стала третьей на текущем чемпионате мира. Ранее он выиграл два золота в сольной технической и произвольной программах.

Чемпионат по водным видам спорта завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Таисия Орлова