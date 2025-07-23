На Ставрополье на несанкционированной свалке обнаружили 300 тонн отходов

Рядом с селом Ивановское Кочубеевского округа обнаружили несанкционированную свалку с порядка 300 т скопившихся отходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио главы округа Олег Борзов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио главы Кочубеевского округа Олега Борзова Фото: Telegram-канал врио главы Кочубеевского округа Олега Борзова

Как отметил господин Борзов, отходы уберут, но это потребует больших затрат из местного бюджета.

На месте несанкционированной свалки установили камеры видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей, бросающих мусор в неположенном месте. Впоследствии их будут привлекать к ответственности через суд.

Наталья Белоштейн