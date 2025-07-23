В Петербурге запустили Единый каталог экспортеров

В Санкт-Петербурге запустили Единый каталог экспортеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова

Сервис работает на платформе городского Центра поддержки экспорта. К настоящему моменту к информационной системе подключились около 200 фирм. Как отметил господин Поляков, одно из преимуществ размещения данных в каталоге — возможность представлять компанию заочно на коллективных стендах Петербурга в период проведения международных выставок, а также на информационно-цифровых ресурсах иностранных партнеров.

«Информация в электронный каталог на двух языках заносится в пару кликов, достаточно заполнить короткую анкету. После проверки модератором информация появится на сайте»,— рассказал вице-губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном юридическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в Петербурге, пообещали покрыть расходы на первую поставку продукции в Латинскую Америку и Африку.

Дарья Астанина