Смольный профинансирует расходы компаний на поставку продукции в Латинскую Америку

Юридические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, получат денежные средства от Центра поддержки экспорта за первую поставку продукции в Латинскую Америку и Африку. О новой мере поддержки сообщили в пресс-службе городского правительства.

Экспортерам окажут полное или частичное финансирование на транспортировку товаров на сумму до 300 тыс. рублей в год. Предприниматель может разделить сумму на несколько контрактов, если отгрузка по каждому из них осуществляется впервые. Это позволит местным компаниям повысить конкурентоспособность и увеличить экспортный потенциал промышленной продукции за рубежом.

«Новая мера поддержки не имеет аналогов среди регионов РФ: мы оплачиваем весь маршрут доставки товара в страны Латинской Америки и Африки до пункта назначения любым видом транспорта»,— подчеркнул глава КППИТ Александр Ситов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге стартовал прием заявок по программе транспортировки сборных грузов.

Татьяна Титаева