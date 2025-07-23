Рейсы из Антальи вернулись в Пулково без нескольких сотен чемоданов

Пресс-служба санкт-петербургского аэропорта Пулково сообщила, что часть рейсов из Антальи прибывает с неполной комплектацией багажа. С 20 июля авиагавань приняла от пассажиров около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пулково обрабатывает заявки в ускоренном режиме. Багаж прибывает ежедневно другими рейсами. Сразу после прохождения необходимых процедур его пересылают в другие аэропорты или выдают владельцам лично. Пассажирам, чей багаж не прибыл в Санкт-Петербург, необходимо обратиться в отдел розыска, заполнить заявление и пассажирскую таможенную декларацию, сохранить багажную бирку и посадочный талон и следовать инструкциям работников аэропорта.

Аэропорт Внуково сообщил, что пассажиры Turkish Airlines, которые не получили багаж, могут забрать его в московской авиагавани. Речь идет о рейсах из Антальи, Бодрума и Даламана, совершенных 20–22 июля. В пресс-службе заверили, что оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты получат багаж в ближайшее время. Если он нужен срочно, пассажиры могут получить его лично в комнате невостребованного багажа международных линий Внуково. Она работает круглосуточно.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. В июне уже были зафиксированы случаи, когда Turkish Airlines не доставила багаж на рейсах между Антальей и Внуково.