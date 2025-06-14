Turkish Airlines оставила российских пассажиров без багажа на рейсах из Антальи

Росавиация и Минтранс выясняют причины массовых случаев неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на рейсах между Антальей и московским аэропортом Внуково 13–14 июня.

«Turkish Airlines рекомендовано: в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь»,— сообщили в Росавиации (цитата по «РИА Новости»).

Для ускорения обработки жалоб пассажиров аэропорт Внуково увеличил число сотрудников. Владельцам недоставленного багажа советуют обращаться к представителям Turkish Airlines.