Экс-глава воронежского управления МЧС Кобзев идет на выборы губернатора Иркутской области под лозунгом «За Иваныча!»

В Иркутской области начал работу штаб общественной поддержки губернатора Игоря Кобзева («Единая Россия»), который баллотируется на второй срок, сообщает «Ъ». Господин Кобзев родился и учился в Воронеже, в 2010-2016 годах был начальником главного управления МЧС по региону.

Слоганом второй губернаторской кампании господина Кобзева стала фраза «За Иваныча!». Как сообщили «Ъ» источники, близкие к руководству штаба, автором креатива является мэр города Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований региона Вадим Семенов. По его информации, жители области якобы называют губернатора по отчеству — «Иваныч», что «говорит о многом и стоит дороже всех рейтингов».

Соперниками господина Кобзева выступают депутат Госдумы и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ), первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков (ЛДПР), депутат заксобрания Приангарья Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду») и два самовыдвиженца — Сергей Гагаркин и Александр Плескач.

Сергей Калашников