В Петербурге 16-летняя девушка попала в больницу после ДТП с электросамокатом

Полиция проводит проверку по факту аварии с электросамокатом и иномаркой на проспекте Ударников, в которой пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 19 июля возле дома № 43 по проспекту Ударников. По предварительной информации, 32-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку на электросамокате, которая пересекала дорогу по зебре.

После ДТП девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Дарья Астанина