Гендиректор Baza сообщил о продолжении работы проекта

Сооснователь и гендиректор Telegram-канала Baza Анатолий Сулейманов сообщил, что редакция намерена продолжать работу. Накануне в офисе медиапроекта прошли обыски. Шесть сотрудников доставили в управление Следственного комитета России (СКР) по ЦАО. Впоследствии главного редактора Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову задержали по делу о даче взятки.

«Редакция работает, хотя это невероятно сложно сделать с учетом того, что вчера была задержана наша бухгалтер,— сказал ТАСС господин Сулейманов.— У нее тоже изъяли все средства связи, электронные цифровые подписи, без которых нельзя отправить налоговой, например, отчет».

Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки группой лиц (ч. 4 ст. 291 УК). Аналогичное обвинение предъявлено Татьяне Лукьяновой. По версии следствия, они покупали служебную информацию у сотрудников полиции, а затем публиковали ее в Telegram-канале. В деле фигурируют полицейские из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Они задержаны и доставлены в Москву. Меру пресечения Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой изберет сегодня Замоскворецкий суд Москвы.

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