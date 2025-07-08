На реставрацию дома-памятника в воронежском Павловске вновь ищут подрядчика

Министерство строительства Воронежской области в третий раз объявило электронный аукцион на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купеческий с примыкающей по улице Готвальда лавкой» в Павловске на проспекте Революции, 6. Начальная цена контракта составляет почти 30 млн руб., следует из аукционной документации.

Подрядчик должен будет до 19 декабря 2025 года отремонтировать фасад и крышу, обновить системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и кабельной системы. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 июля, итоги подведут 16 июля.

Здание «Особняк купеческий» в Павловске — классический образец купеческих жилых домов конца XIX — начала XX века. Автор проекта до сих пор не установлен. После революции 1917 года и до сегодняшнего дня в здании размещались различные госучреждения. Сейчас там базируется управление социальной защиты населения Павловского района.

В первый раз подрядчика для ремонта особняка согласно информации на госзакупках искали в начале июля прошлого года. Начальная цена контракта составляла 78,4 млн руб. Второй раз аукцион по поиску подрядчика объявили в августе с начальной стоимостью 79,3 млн руб. Оба тендера были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки на участие.

В начале июня был заключен контракт с ООО «НПУ Самарареставрация» по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом врача С.В. Мартынова» на улице Карла Маркса в Воронеже. Его стоимость составила 55 млн руб.

Ульяна Ларионова