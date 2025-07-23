Бывшего сотрудника лесничества в Горячем Ключе осудят за получение крупной взятки

В Горячем Ключе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника местного лесничества, обвиняемого в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Фигурантом дела стал 36-летний бывший инженер по охране и защите леса Горячеключевского лесничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в мае текущего года обвиняемый узнал о намерении местного жителя незаконно вырубить лес на территории подведомственного ему участка. Вместо принятия мер он предложил мужчине передавать ему взятки за «невмешательство». Сумма была оговорена из расчета 35 тыс. руб. за один грузовик с древесиной, что в месяц составляло 210 тыс. руб. Полученные средства, по версии следствия, должны были компенсировать отказ от привлечения к административной ответственности. Мужчина на предложение формально согласился, однако впоследствии сообщил о происходящем в правоохранительные органы. 28 мая сотрудник лесничества был задержан при получении очередной суммы.

В ходе допроса обвиняемый признал вину. Расследование уголовного дела продолжается, следствие собирает доказательственную базу.

Вячеслав Рыжков