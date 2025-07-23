На поддержку промышленных предприятий Кубани направят 240 млн рублей

Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставит льготные займы двум предприятиям на общую сумму 240 млн руб. для модернизации производства и закупки сырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующие решения приняты на очередном заседании экспертного совета регионального фонда. Южная стекольная компания получила одобрение займа в размере 200 млн руб. на запуск нового производства по переработке стекла и расширение ассортимента в рамках программы «Импортозамещение».

Завод «ПромАгроТехнологии» получил согласование займа на 40 млн руб. по программе «Бизнес-оборот». Средства направят на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции.

За время работы фонд предоставил свыше 350 займов промышленным предприятиям на общую сумму более 11,2 млрд руб. С начала 2025 года заключено и профинансировано 33 договора займа на 1,2 млрд руб.

Сейчас фонд реализует 13 программ поддержки при капитализации 10 млрд руб. Организация продолжает принимать заявки от промышленных предприятий на получение льготного финансирования.

Алина Зорина