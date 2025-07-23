На поддержку промышленных предприятий Кубани направят 240 млн рублей
Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставит льготные займы двум предприятиям на общую сумму 240 млн руб. для модернизации производства и закупки сырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Соответствующие решения приняты на очередном заседании экспертного совета регионального фонда. Южная стекольная компания получила одобрение займа в размере 200 млн руб. на запуск нового производства по переработке стекла и расширение ассортимента в рамках программы «Импортозамещение».
Завод «ПромАгроТехнологии» получил согласование займа на 40 млн руб. по программе «Бизнес-оборот». Средства направят на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции.
За время работы фонд предоставил свыше 350 займов промышленным предприятиям на общую сумму более 11,2 млрд руб. С начала 2025 года заключено и профинансировано 33 договора займа на 1,2 млрд руб.
Сейчас фонд реализует 13 программ поддержки при капитализации 10 млрд руб. Организация продолжает принимать заявки от промышленных предприятий на получение льготного финансирования.