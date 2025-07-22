В Северо-Западной транспортной прокуратуре отреагировали на новости о том, что пассажиры авиарейса из Антальи в Петербург прилетели в Северную столицу без багажа. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе СЗТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первой об этом написала «Фонтанка». По данным издания, ни один из пассажиров рейса ТК 3026А авиакомпании Turkish Airlines не получил свой багаж. Кроме того, вылет из Турции задержали примерно на девять часов.

«В рамках надзорных мероприятий Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров»,— сообщили в СЗТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиров рейса Анталья – Москва отправили в столицу из Петербурга двумя автобусами.

Дарья Астанина