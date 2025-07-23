Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, в каких случаях владельцы загородной недвижимости соглашаются сдавать жилье за небольшие суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Загородный дом за 600 руб.» — такая публикация в соцсетях мне попалась на днях. Создательница женского велоклуба Ксения Рыбникова из Нижнего Тагила очень хотела провести лето в деревне, но не могла себе позволить полноценную аренду. Девушка не растерялась и взяла ситуацию в свои руки.

Она подумала: кому может быть интересно заселить гостя за небольшую плату? Открыла сервис объявлений и нашла список всех домов, выставленных на продажу в своем регионе. Ксения написала хозяевам, готовы ли они сдать свой домик, пока ищут покупателя. Большинство отказалось — слишком много хлопот с арендой, гостями и прочим, они же хотят избавиться от объекта. Но вдруг один из владельцев дачи сказал: «Да, давайте, можете жить бесплатно, хоть присмотрите за домом, но всё электричество оплачивайте сами». Так городская жительница получила возможность провести лето за городом за совсем малые деньги.

Явление это давно практикуется за рубежом и имеет название house sitting. Владельцы загородных домов не всегда хотят оставлять помещение без присмотра, если, допустим отправляются в отпуск. При помощи специальных приложений они подбирают гостя, который будет рад пожить в новом месте и сам таким образом провести свой отпуск. Например, продюсер шоу «Орел и решка» так жила в роскошных загородных резиденциях, присматривая за питомцами, собаками и кошками.

В России как будто велик запрос на гибкие варианты аренды — платить сотни тысяч за отдых на природе не всем по силам. И здесь есть над чем подумать бизнесу. Платформы могли бы встроить в объявление о продаже возможности пометки «готовы временно сдать» или создать вообще отдельные площадки с такими вариантами. Конечно, и гарантии для собственника важны. Так или иначе, впереди еще немало летних недель. Самое время отдыхающим проявить находчивость.

Яна Лубнина