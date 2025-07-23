Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему снижается число новых объектов и можно ли считать это тенденцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На рынке столичных новостроек выбор довольно широкой. Новое жилье можно подобрать, пожалуй, почти под любой бюджет как в домах массового сегмента, так и в высокобюджетных проектах. Но все же новых проектов становится меньше. В первом полугодии текущего года на рынке было всего 17 премьер — это почти на 57% меньше, чем в первом полугодии 2024-го, посчитали специалисты компании «Метриум».

По данным брокеров, в прошлом году к середине лета экспозицию первичного рынка пополнили 39 адресов. Еще годом ранее было представлено 30 проектов. А в 2022-м, также в первом полугодии, насчитывалось 38 новых строек. К середине лета этого года фиксировался минимальный показатель вывода на рынок новых проектов в ретроспективе нескольких лет. Застройщики откладывали старты в основном в связи с дорогим проектным финансированием, ожидая смягчение условий. Исключением стал бизнес-класс. Девелоперы запускали активнее всего новые объекты именно этого класса — таких комплексов 11. Но все же текущий спад не стоит называть системным. И есть предпосылки для активизации девелоперов уже во втором полугодии текущего года. Эксперты отмечают, что на первичный рынок данного сегмента зашло несколько новых игроков, включая региональных.

Проекты бизнес-класса становятся все более популярными на первичном рынке столицы, отмечают эксперты группы компаний «Основа». Их доля в общем объеме предложения в городе, включая новомосковские округа, приближается к 40%, а доля в структуре спроса по числу договоров долевого участия составляет около 30%.

Светлана Бардина