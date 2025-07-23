Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как проходили состязания в архитектуре, литературе, музыке, рисовании и скульптуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Library of Congress Фото: Library of Congress

Мы привыкли, что Олимпиада — это «Быстрее, выше, сильнее», но основатель современного движения барон Пьер де Кубертен мечтал объединить спорт и искусство. Поэтому с 1912 года на Играх появились конкурсы искусств, которые проводились как полноценные соревнования с медалями и церемониями награждения. Дисциплин было пять: архитектура, литература, музыка, рисование и скульптура. Организаторы обозначили всего два правила: все работы должны быть оригинальными и соответствовать тематике спорта. Авторы присылали свои творения заранее, и жюри выносило вердикт. Причем среди тех, кто оценивал работы, были порой звезды с именем, например, композитор Игорь Стравинский.

Сам Кубертен тоже поучаствовал в конкурсе, прислав литературное произведение — «Оду спорту», причем под псевдонимом. Он понимал, что если жюри увидит его настоящее имя, то предвзятого судейства не избежать. Впрочем, Кубертен и так завоевал золотую медаль. Именно в этой оде звучали знаменитые слова, которые даже сейчас известны каждому: «О, спорт, ты —мир». Были тут и совсем уж уникальные истории. Например, американец Уолтер Винанс сначала выиграл золото в стрельбе из лука, а потом победил в соревнованиях скульпторов.

Все шло неплохо, организаторы даже хотели добавить в программу танцы, кинематограф, фотографию и театральное искусство. Но, начиная с 1948 года, МОК отменил конкурсы искусств и не потому, что они кому-то не нравились. Дело в том, что в них участвовали в основном профессионалы, а это противоречило идеям олимпийского движения.

Владимир Осипов