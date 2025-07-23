Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. По его словам, украинские представители сначала проведут встречи в Анкаре, а затем — в Стамбуле.

«Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле»,— написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

С кем именно собираются встретиться в турецкой столице украинские представители, он не уточнил. По сообщениям украинских СМИ, в Анкаре пройдут встречи с представителями Турции, в Стамбуле — встреча с российской делегацией.

Ранее источник в МИД Турции подтвердил «Ъ», что переговоры России и Украины запланированы на 19:00 во дворце Чираган. Ожидается, что встреча пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утром в среду рассказал журналистам, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул.

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».