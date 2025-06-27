Средний размер автокредита в Удмуртии снизился в мае на 8,1%

Средний размер выданного автокредита в Удмуртии составил 1,14 млн руб. в мае 2025 года, что на 8,1% ниже, чем в том же месяце 2024-го, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Региональный показатель снижения займа на авто оказался на 1,5 п.п. меньше, чем в среднем по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время низкие значения данного показателя по сравнению с прошлым годом обусловлены, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей,»— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, объем выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,66 млрд руб. в мае, что на 44,3% меньше, чем годом ранее. По объему автокредитования республика заняла 18-е место в РФ.