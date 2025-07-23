Генпрокуратура: «международное движение сатанизма» связано с неонацизмом

Генпрокуратура прокомментировала решение Верховного суда объявить «международное движение сатанизма» экстремистским и запретить его деятельность в России. Ведомство заявило, что указанное движение «тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма». Оно основано на экстремистской идеологии и ненависти к традиционным религиозным конфессиям, считают в ведомстве.

В заявлении Генпрокуратуры указывается, что участники движения «призывают к экстремизму... к уничтожению... и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов», «совершают оккультные обряды». В качестве «концептуальной основы» используются издания, признанные экстремистскими материалами.

«Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, — добавили в ГП. — В том числе в отношении несовершеннолетних».

Иск о признании «международного движения сатанизма» экстремистским подавали Генпрокуратура и Минюст. Утверждалось, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.