Барокко испытали на порочность

В Экс-ан-Провансе завершился 77-й музыкальный Festival International d’Art Lyrique, одним из центральных событий которого стала премьера новой версии оперы итальянского композитора Франческо Кавалли (1602–1676) «Каллисто», выпущенная дирижером Себастьяном Досэ и режиссером Йетске Минссен. С подробностями — Дмитрий Ренанский и Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановщики «Каллисто» будто закрыли глаза на очевидные соблазны сюжета и «упаковали» оперу в интерьеры и костюмы Галантного века

Фото: Monika Rittershaus / Festival d’Aix-en-Provence Постановщики «Каллисто» будто закрыли глаза на очевидные соблазны сюжета и «упаковали» оперу в интерьеры и костюмы Галантного века

Фото: Monika Rittershaus / Festival d’Aix-en-Provence

По традиции главным событием французского форума всегда становится постановка одного из произведений Моцарта, причем необязательно оперы: скажем, в 2019 году эпоха Пьера Оди в Эксе открылась премьерой «Реквиема», изобретательно пересочиненного для сцены Ромео Кастеллуччи. Нынешним летом фестиваль сделал ставку на новую трактовку «Дон Жуана», доверенного 38-летнему Роберту Айку — лауреату премии Лоуренса Оливье и одному из самых востребованных британских драматических режиссеров своего поколения. Дебютировать на музыкальных подмостках с «оперой опер» — задача не из легких, особенно в Экс-ан-Провансе: достаточно вспомнить, что в 1998 году «Дон Жуаном» открывал фестиваль великий Питер Брук, а в 2010-м — Дмитрий Черняков, и оба этих еретически свободных по отношению к моцартовскому подлиннику спектакля уже заняли свое место в энциклопедии мирового музыкального театра.

Постановке Роберта Айка такие же лавры, увы, не грозят — он с усердием неофита вывалил на сцену Большого театра Прованса набор банальностей и клише.

Дон Жуан и Командор в его версии на самом деле один и тот же человек, герои томятся в залитом мертвым неоновым светом лиминальном пространстве, режиссер, обнаруживая полную глухоту к драматургии Моцарта, то и дело прерывает течение партитуры искусственным электронным нойзом. Все это по отдельности и вместе вызывает лишь эффект deja vu и лишний раз подтверждает нехитрую истину, что «приземление» даже хорошего режиссера драмы на оперную сцену чревато не самыми приятными сюрпризами. Поэтому на первый план в спектакле по праву выходит работа выдающегося вокального ансамбля во главе с Андре Шуэном (Дон Жуан), Кшиштофом Бончиком (Лепорелло) и Голдой Шульц (Донна Анна). Маэстро Саймон Рэттл за пультом Симфонического оркестра Баварского радио не открывает неожиданных горизонтов в интерпретации музыки Моцарта, но сообщает звучанию нового провансальского «Дон Жуана» столь очевидный лоск, что об изрядной консервативности дирижерского прочтения забываешь после первых же тактов увертюры.

Так или иначе, в общей картине ожиданий от программы Экса премьере «Каллисто» отводилось весьма скромное место: барочный репертуар опять же по традиции занимает в афише неизменное место, но мало кто предполагал, что далеко не самая «зрительская» опера Кавалли станет едва ли не главным событием престижного фестиваля. Да и голландский режиссер Йетске Минссен долгое время ходила в ассистентках у постановщиков-мастеров и сравнительно недавно начала самостоятельную карьеру, уже отличившись «королевской трилогией» Доницетти в Амстердаме и «Пеллеасом и Мелизандой» в Мюнхене. На первый взгляд, кажется, что Минссен сознательно отказалась от какой-либо актуализации — ведь в начале сюжета бог Юпитер спускается на выжженную землю, а встреченная им Каллисто страдает от гибели леса. Легко предположить, какие «дивиденды» можно извлечь из тем войны и экологии, не говоря уже о теме социального неравенства: либретто буквально нашпиговано всякими любовными сюжетами, которые никак не могут счастливо разрешиться из-за сословных (в конце концов, «боги», действующие в опере,— это каста) предрассудков.

Но режиссер вместе с художницей Юлией Катариной Берндт и художницей по костюмам Ханной Кларк, кажется, просто закрыли глаза на все очевидные соблазны сюжета и «упаковали» оперу в интерьеры и костюмы Галантного века, послали персонажей в мир «опасных связей», мариводажа и прочих прелестей чуть ли не трехсотлетней давности. Йетске Минссен, по правде говоря, сама не сразу справляется с собственной идеей, но во втором действии спектакля в этом царстве красивых интриг, влюбленностей, коварства и грусти она находит место и для подлинного драматизма, и для лукавой светскости. Правда, в конце спектакля постановщица вспоминает про современные надобности — больше ничем, кроме дани феминизму, неожиданное убийство Юпитера рукой Каллисто объяснить нельзя.

Да, конечно, женщины решают все и свою судьбу вершат сами, как же иначе? А о том, что на сцене люди, просто люди, и никаких бессмертных богов нет, мы и так догадались.

Дирижера Себастьяна Досэ в Эксе хорошо помнят по «Поединку Танкреда и Клоринды» Клаудио Монтеверди, в 2021-м всерьез обозначившему нешуточные амбиции молодого оркестра Ensemble Correspondances как наследника прославленного Les Arts Florissants и других почтенных французских коллективов, специализирующихся на барочном репертуаре. Четыре года спустя постановка оперы ученика Монтеверди этот статус Себастьяна Досэ и его подопечных только подтвердила. «Каллисто» в их исполнении звучит музыкальным символом богатства Венецианской республики времен Франческо Кавалли — с усиленной роскошным набором щипковых группой континуо, с изощренностью синтаксиса и риторики, с изящной инкрустацией оркестрового аккомпанемента, столь чуткого к каждому из певцов-солистов. Ювелирный кастинг превращает «Каллисто» в шкатулку вокальных драгоценностей всех цветов и оттенков — от романтической меланхолии меццо Анны Бонитатибус (Юнона) до лучезарного сопрано 25-летней Лоран Олива (Каллисто).

Дмитрий Ренанский и Эсфирь Штейнбок