На российско-грузинской границе выстроилась очередь из-за концерта Тимберлейка

На границе России и Грузии у российского КПП «Верхний ларс» и грузинского «Дариали» скопились сотни автомобилей с российскими фанатами американского певца Джастина Тимберлейка. Сегодня он выступит в грузинской столице на главной спортивной арене страны — стадионе «Динамо-арена».

По сообщению телекомпании «Пирвели», у КПП с российской стороны выстроилась километровая очередь желающих попасть на концерт. Эту информацию «Ъ» подтвердили в муниципалитете приграничного города Степанцминда (Казбеги): «Легковых автомашин действительно больше чем обычно.— отметила сотрудница Муниципалитета Лия Нергадзе.— Ситуация усугубляется еще и тем, что концерт проходит в разгар туристического сезона, когда и без того много гостей из России».

Несколько грузинских СМИ пообщались с россиянами, которые смогли пересечь границу. Они рассказали, что боялись не успеть на концерт, а «на другой стороне границы все еще остались тысячи людей». Из-за большого интереса к концерту мэрия Тбилиси объявила о временном перекрытии центральных магистралей прилегающих к стадиону и запретила парковку автомашин. Россиянам придется оставлять автомобили в других районах и добираться до «Динамо-Арены» на общественном транспорте.

Билеты на концерт Тимберлейка стоимостью от $40 до $300 продавались с 7 апреля и, по словам организаторов, почти полностью выкуплены. Певец, композитор, актер и продюсер Джастин Тимберлейк дает концерт в Тбилиси в рамках большого международного турне.

Георгий Двали, Тбилиси