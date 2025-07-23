В Оренбуржье начата проверка после смертельного пожара в жилом доме

Прокуроры и следствие устанавливают обстоятельства пожара в жилом доме в Оренбургской области. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщают ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Силовики и контрольный орган начали проверку. Предварительно установлено, что пожар произошел в среду, 23 июля, около 2:50 (MSK+1) в здании на улице Чапаева в селе Рыбкино Новосергиевского района.

В результате пожара погибла 31-летняя женщина. В доме проживает многодетная семья. Прокуратура контролирует оказание пострадавшим необходимой социальной, психологической и материальной помощи.

Георгий Портнов