В Оренбуржье на пожаре в частном доме погиб человек

В селе Рыбкино произошел пожар в частном доме на площади 152 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно вышли 9 человек, включая 7 детей. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время тушения возгорания было обнаружено тело женщины 1994 года рождения. Пожар тушили 3 специалиста и 1 единица техники МЧС России и противопожарная служба субъекта. Устанавливаются причины произошедшего.

Руфия Кутляева