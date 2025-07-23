Число выданных в июне автокредитов упало примерно на 40%

По итогам июня в России было выдано 88,5 тыс. автомобильных кредитов. По сравнению с маем показатель вырос на 7,8%, однако в годовом выражении — упал на 41,1%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Общий объем выданных автомобильных кредитов в месячном выражении вырос на 11,1%, достигнув 116,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 47,3% (с 220,4 млрд. руб.).

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Подмосковье (5,71 тыс.), Москве (5,6 тыс.), Татарстане (4,4 тыс.), Санкт-Петербурге (4,01 тыс.) и Краснодарском крае (3,98 тыс.). Сократилась выдача таких кредитов только в Белгородской области (на 3,6% к маю). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 6,1% и 3,6% соответственно.

С начала года количество автокредитов, выдаваемых ежемесячно, по-прежнему существенно меньше их выдачи за прошлый год, заявил НБКИ Алексей Волков. По его словам, этой динамике способствовали макропруденциальные ограничения на выдачу автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%).

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