ФАС выявила картель при госзакупках вычислительной техники

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ООО «Бизнес Стандарт», ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн». Компании подозревают в сговоре при участии в торгах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники для госзаказчиков.

«Организации отказались от конкурентной борьбы, систематически используя единую модель поведения при участии в электронных аукционах»,— сказано в Telegram-канале ведомства. По сообщению ФАС, компании поучаствовали в контрактах на общую сумму в 217 млн 285 тыс. 249 руб.

Согласно КоАП, компаниям грозят оборотные штрафы.

По данным регионального информагентства «Абирег», все три компании из Воронежа участвовали в госзакупках для Социального фонда России. «Бизнес Стандарт» заключил контракт на сумму 153 млн руб. АКБ «Барьер» — на 210,1 млн руб., «Сэйвит Эдьюкейшн» — на 178,3 млн руб.