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Житель Ставрополя похитил на рынке более 500 килограмм овощей

В Ставрополе 33-летний местный житель украл из овощной лавки 40 ящиков томатов и 5 ящиков чеснока. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Он признался, что проходил мимо овощной лавки ранним утром и не обнаружил по близости ни продавцов, ни других случайных свидетелей. Подозреваемый заказал такси, сложил овощи в автомобиль и уехал. Более 500 кг овощей горожанин продал предпринимателям с соседнего рынка. Сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 80 тыс. руб.

По факту случившегося возбуждено три уголовных дела.

Мария Хоперская

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