В Воронежской области законсервируют два храма XIX века

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области разрешило консервацию двух памятников регионального значения — «Церкви Покрова» в Новоусманском районе и «Церкви Иоанна Ветхопещерника» в Острогожском районе. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Новоусманском районе Воронежской области

Фото: govvrn.ru Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Новоусманском районе Воронежской области

Фото: govvrn.ru

Специалистам предстоит разобрать завалы от обрушившихся конструкций, очистить кирпичную кладку, укрепить несущие стены и своды, провести гидроизоляцию, смонтировать временные кровли. Спасательные работы завершатся к маю 2026 года. Они финансируются из федерального бюджета по программе Министерства культуры.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы возвели в 1868 году в селе Горенские Выселки Новоусманского района. Построена в духе эклектики с нотками русского стиля. Церковь деревянная, с кирпичным цоколем. Сейчас здание находится в аварийном состоянии: несущие конструкции ослаблены, тесовая обшивка стен разрушена, многие элементы декора утеряны. Церковь Иоанна Ветхопещерника построили в 1808 году в селе Новая Мельница Острогожского района. Храм относится к эпохе классицизма. Его стены были выполнены из камня, здание включало трапезную и колокольню. Сейчас отсутствуют верхние ярусы церкви — барабан с куполом.

О возобновлении реконструкции тамбовской филармонии — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Назаренко