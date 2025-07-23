Подрядчик проведет корректировку ПСД спуска к набережной Ижевска

Готовность спуска к набережной Ижевского пруда составляет 40%, сейчас подрядчик завершает бетонирование лестниц и начинает процесс облицовки ступеней гранитным камнем, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. До октября планируется заменить ограждения, перила и водоотводные лотки, в следующем году будет проведена реставрация памятника «Навеки с Россией» и благоустройство территории.

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Господин Чистяков уточнил, что в процессе работ выявились некоторые изъяны сооружений. «После проведения дополнительной экспертизы выявились скрытые дефекты конструкций, которые требуют продуманного подхода к обустройству ограждений и аппарелей. Поэтому параллельно с ремонтным процессом подрядная организация проводит корректировку проектно-сметной документации»,— отметил глава города.

Напомним, подрядчик на проектирование и капитальный ремонт эспланады был определен 7-го апреля. Цена контракта составила 83,2 млн руб. Из опубликованного на госзакупках 7 апреля контракта следует, что благоустройством территории займется местная группа компаний (ГК) «Рогос». Подрядчику предстоит благоустроить порядка 30,7 тыс. кв. м.