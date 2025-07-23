Особняк А. М. Васильева на Большом проспекте включили в реестр памятников культуры

Список объектов культурного наследия регионального значения пополнил особняк А. М. Васильева на Большом проспекте, 42, лит. А. Распоряжение о включении здания в реестр подписали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Андрей Васильев был председателем Благотворительного общества прихожан Матвеевской церкви. Участок в Петроградском районе перешел ему в 1870-е годы. Там возвели каменный трехэтажный дом по проекту архитектора Владимира Шаламова. Здание представляет собой образец архитектуры в приемах эклектики 1870-х годов, фасады первого этажа рустованы «на классический манер», а архитектурный облик второго сочетает мотивы «кирпичного» и русско-византийского стилей.

Двор и постройки в 1914 году принадлежали наследникам господина Васильева. Далее архитектором Василием Шаубом был разработан проект перепланировки здания для устройства «большого кинематографа». В доме заработал театр миниатюр «Трокадеро», там показывали кинофильмы и дивертисменты, позже их вытеснили концерты артистов эстрады.

В 1920-1930-е годы в доме находились булочная и галантерея. Позже в доме работала библиотека им. М.Н. Покровского, с 1940 по 1960-е годы — Дом пионеров и школьников Приморского (Ждановского) района. С 1959 года здесь находится детская музыкальная школа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дом Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны на Казанской улице пополнил реестр памятников архитектуры.

Татьяна Титаева