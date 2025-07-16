Дом на Казанской улице пополнил реестр памятников архитектуры

Дом Ведомства учреждений императрицы Марии на Казанской улице, 5, литера А; Казанская улице, 7, литера Б включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Доходный дом Ведомства учреждений императрицы был построен в 1875-1876 годах по проекту архитектора Гаральда Гаральдовича Боссе. Здание до наших дней сохранилось в первоначальном решении. Лицевой фасад выполнен в характере эклектики и соответствует архитектурным тенденциям конца XIX – начала XX веков.

Первый этаж дома предназначался для торговых помещений. В квартирах в разное время проживали ювелир Отто Тилеман, писатель Александр Куприн, германский вице-консул Фриц Блейерт и чиновники Ведомства императрицы Марии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дом Ивана Бороздкина в Петроградском районе признали памятником.

Татьяна Титаева