Реконструкцию улиц в Сочи для связки с обходом Адлера оценили в 18 млрд рублей

Строительство обхода Адлера в рамках трассы Джубга — Сочи продолжается высокими темпами — возведено более половины из 24 запланированных опор мостовых переходов со стороны Кудепсты. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале со ссылкой на директора сочинского филиала госкомпании «Автодор» Рената Сайфуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект включает несколько тоннелей и переходов через реку с применением сложных инженерных решений. Все этапы реализации получили положительное заключение Госэкспертизы и выполняются с минимальным воздействием на окружающую среду.

Работы ведутся под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Новая магистраль должна обеспечить более комфортный и быстрый проезд к аэропорту и горному кластеру, освободить город от транзитного движения и стимулировать развитие туризма и экономики региона.

Параллельно город рассматривает возможности реконструкции нескольких улиц, что потребует около 18 млрд руб.

Мария Удовик