Директор стройфирмы на Ставрополье выплатил долг после ареста квартиры

Руководитель строительной компании из Невинномысска выплатил 848 тыс. руб. ущерба после того, как судебные приставы арестовали его квартиру за невозврат займов. Об этом сообщает УФССП по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году директор фирмы, возводившей жилой комплекс, занял у двух граждан денежные средства для завершения строительства, однако не вернул их. По итогам судебных разбирательств мужчину признали виновным в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ и обязали возместить ущерб.

Должник пропустил срок для добровольной оплаты, после чего судебные приставы Невинномысского городского отделения ГУФССП России по Ставропольскому краю применили принудительные меры. Согласно ответам из регистрирующих органов, у гражданина в собственности находятся две квартиры. Сотрудники службы арестовали одну из них.

Перспектива лишения недвижимости заставила мужчину в короткие сроки найти денежные средства и погасить задолженность в полном объеме.

Тат Гаспарян