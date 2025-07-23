Пляжи в Белгородской области оборудуют детекторами дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти передали детекторы дронов гражданским службам, которые работают на официальных пляжах. «Понимаем, что вовремя известить — значит, спасти жизни людей»,— написал глава региона на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Детекторы для установки на пляжах передали за последнюю неделю. Всего, по словам губернатора, различные гражданские службы и боевые подразделения получили от властей более 1,5 тыс. устройств.

В конце прошлого года власти Белгородской области раздавали детекторы дронов жителям приграничных населенных пунктов. Губернатор тогда объяснял, что наличие таких устройств важно там, где вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары с помощью беспилотников и нарушает работу сотовой связи.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Вчера, 22 июля, украинский беспилотник ударил по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. В результате погиб местный житель, а еще один получил ранение. Также в поселке Уразово Валуйского округа мужчина получил ранения при детонации дрона.

Владимир Зоркий