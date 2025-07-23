На пляжах в Белгородской области устанавливают детекторы дронов

В приграничной Белгородской области на пляжах устанавливают детекторы дронов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, детекторами оснастят и боевые подразделения «Барс» и «Орлан». Всего им передали уже более 1,5 тыс. устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Понимаем, что вовремя известить — значит, спасти жизни людей»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

В конце прошлого года власти Белгородской области раздали детекторы дронов жителям приграничных населенных пунктов, а специалисты обучали их пользоваться новым оборудованием. Также жителям приграничных сел предоставили рации.

Напомним, что 8 июля ВСУ атаковали пляж в Курске. В результате погибли четыре человека, в том числе 5-летний ребенок.

Сергей Толмачев, Воронеж