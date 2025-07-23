В Новороссийске проведут взрывные работы

Завтра, 23 июля, на территории Новороссийска проведут взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Жители города могут услышать громкие звуки в период с 13:00 до 17:00. Работы пройдут в карьере ц/з «Первомайский», расположенном в поселке Верхнебаканский.

Ранее взрывные работы проводили в Новороссийске 18 июля. Они также проходили в карьере цементного завода «Первомайский» с 13:00 до 17:00.

Алина Зорина