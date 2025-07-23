На форуме «Города России» в Екатеринбурге в этом году ожидают 7 тыс. участников

В Екатеринбурге 27-28 ноября пройдет форум «Города России», главной снова станет тема «Города России — Локомотивы роста», сообщили в мэрии. По данным главы Екатеринбурга Алексея Орлова, на форуме в этом году ожидается более 7 тыс. участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В программе запланировано около 70 мероприятий, в рамках форума впервые пройдет выставка «Города России 2025». Участники обсудят работу с агломерациями, межмуниципальное сотрудничество, национальные проекты, стратегическое планирование, инфраструктуру и контрольно-надзорную деятельность. «Эксперты и руководители городов смогут обменяться лучшими практиками, презентовать инновационные решения и заручиться поддержкой федеральных министерств для реализации проектов по обновлению общественного транспорта, улучшению экологии, расширению туристической инфраструктуры и развитию опорных населенных пунктов»,— добавил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, в прошлом году форум «Города России» прошел в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 14 по 15 ноября. Участие в нем приняли 100 городов России, ведущие российские эксперты в области государственной и муниципальной экономики, представители федеральных министерств и ведомств, общественные деятели.

Ирина Пичурина